ISANG fast food worker na hindi umabsent kailanman sa kanyang trabaho sa loob ng 27 taon ang nakapagpatayo ng sarili niyang bahay na nagkakahalaga ng $467,700 o tumataginting na P25.7 milyon.

Hindi ito galing sa kanyang sariling bulsa kundi sa mga donasyon ng mga netizen na naantig sa kanyang kuwento.

Matatandaan na noong Hunyo 2022, nag-viral ang video post ni Kevin Ford, empleyado sa Burger King sa U.S.

Sa maiksing video, ipinakita ni Kevin ang gift bag na regalo sa kanya ng kanyang employer dahil sa 27 taon nitong serbisyo sa kumpanya. Hindi umabsent si Kevin sa trabaho kahit may sakit pa siya.

Sa video, makikita ang laman ng gift bag na isang movie ticket, dalawang ballpen, isang pack ng Reese’s chocolate at isang Starbucks cup.

Dahil sa regalong ibinigay ng employer, maraming netizen ang nadismaya kaya naman nang gumawa ang kanyang anak ng GoFundMe account na isang kilalang American crowdfunding service online, bumuhos dito ang mga donasyon.

Ipinakilala ng anak ni Kevin na si Seryna Ford ang ama bilang isang single father na nagtaguyod ng dalawang anak hanggang magkaroon ng dalawa pang anak nang ito’y makapag-asawa muli.

Sinabi rin nito na ang fast-food work ni Kevin ang siyang panustos nilang apat na magkakapatis sa high school at college.

“My dad continues to work there,” ani Seryna, “because though he does look young, he is coming up on retirement age and leaving would cost him his retirement.”

Makalipas ang isa at kalahating taon, nakalikom sila ng $450,000 kasama na ang $5,000 (PHP281,000) mula sa Hollywood comedian and actor na si David Spade.

“It’s an absolute beautiful miracle of what has happened,” saad ni Kevin.

Matapos ang pagbuhos ng donasyon, nakapagpatayo na ng bahay si Kevin na malapit sa fast-food branch.

Ani Kevin, ang nangyari sa kanyang buhay ay patunay na “there is still goodness in this world.” (Vince Pagaduan)