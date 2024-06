Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority (PSA) na aabot sa P6 hanggang P7 ang magiging kabawasan sa presyo ng bigas sa ginawang pagtapyas ng taripa sa imported rice.

“Impact on the price per kilo of the tariff reduction is about P6 to P7… that would be substantial,” wika ni PSA chief at National Statistician Claire Dennis Mapa sa isang press conference nitong Miyerkoles.

Nilinaw naman ni Mapa na ang estimate niyang kabawasan sa presyo ng bawat kilo ng bigas ay resulta ng quick calculation lamang niya.

“In terms of actual impact, we will still rely on the survey data,” dugtong ng opisyal.

Nitong Martes, inaprubahan ng NEDA Board, na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ang pagbaba ng rice import tariff rate sa 15% mula sa 35% hanggang 2028 upang maging abot-kamay ng maraming Pilipino ang presyo ng bigas lalo na ang mga mahihirap.

“That will have a large impact on inflation for rice and overall inflation,” sabi ni Mapa.

Samantala, pinawi naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pangamba ng ilan na ang mas mababang taripa ay magreresulta sa pagbawas sa tulong na naibibigay ng gobyerno sa mga lokal na magsasaka.

Ang taripa sa imported na bigas ay napupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na itinayo sa ilalim ng Rice Tariffication Law (Republic Act 11203). Noong nakaraang buwan, nakakolekta na ng P16 bilyon mula sa taripa ng imported na bigas.

“This means that the government has enough funds to help farmers, while it is trying to bring down rice prices through the import tariff cut and direct Kadiwa sales,” punto ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na makatutulong din kung muling papayagan ang National Food Authority na mag-angkat ng bigas na direktang ibebenta sa publiko sa pamamagitan ng Kadiwa center.

Pinaboran naman ni Senate President Francis “Chiz” Escudero ang hakbang ng NEDA Board na tapyasan ang taripa sa imported rice.

“Ang pangunahing rason, may legal na basehan ang Pangulo na i-adjust ang tariff sa ating bansa sa ilalim ng Tariff and Customs Code habang naka-recess ang Kongreso,” pahayag ni Escudero. “Malaya siyang puwedeng taasan o babaan ‘to depende sa pangangailangan ng panahon. Pero ang kapangyarihang ito ay available lamang kapag naka-recess ang Kongreso.”

Sabi ni NEDA Sec. Arsenio Balisacan, kailangan pa munang hintayin ang ilalabas na executive order ng Pangulo hinggil dito at maaring sa Hulyo o Agosto pa ito maging epektibo. (Billy Begas/Eralyn Prado/Dindo Matining)