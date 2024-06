Diza Berayo sinindihan opensa ng NU-Nazareth

BINIGO ng National University-Nazareth School ang Far Eastern University-Diliman, 25-6, 25-23, 25-17, tungo sa pagtuntong sa semifinals ng 2024 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League (SGVIL) Miyerkoles ng umaga sa Adamson University Gym.

Sumandal sa kanilang solidong depensa na umakma sa walang tigil na paghataw sa pangunguna ni Diza Berayo at napakagandang service game para tapusin sa loob ng isang oras at 21 minuto ng Lady Bullpups ang Lady Baby Tamaraws sa kanilang knockout quarterfinal showdown.

Makakalaban ng UAAP Season 86 runner-up NUNS sa semis ngayong araw sa Paco Arena ang survivor sa pagitan ng Adamson University at Lyceum of the Philippines University, na kasalukuyang naglalaro pa kahapon habang isinusulat ang balitang ito.

Nagpasiklab si Berayo ng 18 puntos na naka-angkla sa 13 attacks, tatlong kill blocks at dalawang aces para sa Lady Bullpups, na nalampasan ang FEU, 36-23, habang umiskor ng 11 kill blocks.

“Honestly, iyung 3-0 game na ‘to, hindi ko ine-expect ‘yun. Hindi din siguro nila ine-expect. Alam naman namin na hindi kami kumpleto pero kasi pinaghandaan din namin sila kahapon sa training especially,” sabi nibNUNS head coach Norman Miguel.

Samantala, winalis ng Kings’ Montessori School ang Bethel Academy College, 25-17, 25-23, 25-17, sa iba pang quarters pairing.

Nanguna si Shahanna Lleses sa Lady Vikings na may 18 puntos habang si Shekaina Lleses ay nagposte ng 11 markers sa SGVIL na inorganisa ng Athletic Events and Sports Management, Inc., at naapapnood sa pamamagitan ng livestream sa Smart Sports at Puso Pilipinas, Aliw 23 (libreng TV) at Solar Sports (cable). (Lito Oredo)