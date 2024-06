Dating F2 Logistics star Kalei Mau excited sa anak

BUMUHOS ang mga masasayang pagbati mula sa iba’t ibang kasamahan sa local volleyball kay dating F2 Logistics Cargo Movers star spiker Kalei Mau matapos ihayag ang pagdadalang-tao sa social media kasama ang kanyang kabiyak na si New England Patriots linebacker Jahlani Tavai.

Makailang beses na kinatawan ng 29-anyos na outside hitter ang Pilipinas sa mga pandaigdigang kumpetisyon bilang parte ng Philippine national team na nakatakdang simulan ang panibagong landas sa kanyang buhay bilang isang ina.

Inilabas ng Filipino-American hitter sa kanyang social media account ang video ng pagdiriwang ng kanyang inaasahang pagluluwal ng kanilang unang sanggol sa 27-anyos na defensive specialist.

“Baby Tavai coming soon,” saad ni Mau sa kanyang Instagram account. “We’ve been blessed to start a family of our own. Something I’ve always prayed for. Mahalo Ke Akua.” (Abante Sports)