Dahil sa weight joke: Miles Ocampo nasaktan nang ma-bash si Joey de Leon

Hindi makapaniwala si Miles Ocampo nang unang in-offer sa kanya last December ang seryeng ‘Padyak Princess’.

Iyak daw siya nang iyak nang finally ay inilatag na sa kanya ng APT Productions at TV5 ang first serye na siya mismo ang bida. Hindi raw niya ito in-expect ever.

Sabi nga ni Direk Mike Tuviera, isa sa mga producers, si Miles lang daw talaga ang nasa isip nila kahit pinaplano pa lang ang nasabing morning serye. Ito rin ang pagbabalik ng APT sa pagpo-produce ng isang serye bago mag-‘Eat Bulaga’.

Ang bongga ni Miles ha, siya ang busiest star ng Kapatid network. Monday to Sunday siya napapanood sa TV5.

Monday to Saturday ay nasa ‘Eat Bulaga’ siya, ‘pag Linggo ay nasa ‘Emojination’ naman and starting June 10 ay mapapanood na rin siya sa ‘Padyak Princess’.

Kaya very thankful si Miles sa kanyang APT at TV5 family dahil kahit may dalawa na siyang show ay sa kanya pa rin ibinigay ang morning heartwarming serye.

Samantala, sa presscon ng ‘Padyak Princess’ ay inamin ni Miles na nalungkot siya nang ma-bash ng mga netizen si Henyo Master Joey de Leon dahil sa biro nito sa kanya about her weight.

Dagdag pa ni Miles, sobrang love niya sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey at bawal daw sa Dabarkads ang mapikon at alam naman niya na biro lang iyon at hindi siya na-hurt sa joke na iyon ng Henyo Master.

Mapapanood nga pala ang ‘Padyak Princess’ Lunes hanggang Biyernes simula June 10 bago mag-‘Eat Bulaga’. (Ogie Rodriguez)