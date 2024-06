May simpleng payo si Senate President Francis “Chiz” Escudero sa kanyang asawang si Heart Evangelista, ngayong siya na ang bagong presidente ng Senate Spouses Foundation, Inc. (SSFI).

“‘Wag kang kabahan, darling. Kayang-kaya mo ‘yan,” pahayag ni Escudero sa kanyang talum¬pati matapos pangasiwaan ang panunumpa ng kanyang asawa at iba pang opisyal ng SFFI.

“Noong nangangampanya ako noon, sabi ko doon sa mga hindi naniniwalang may puso ako, may pruweba ako, pinapakita ko ‘yung wedding picture namin,” pabirong sabi pa ng senador.

Aminado naman si Heart na malaking ha¬mon sa kanya ang pagiging bagong pangulo ng SFFI.

“Kinakabahan siyempre kasi hindi ko naman to mundo eh. But in a sense, you know, even if it’s not my world, I won’t be doing the same thing. So, you won’t be expec¬ting me to be going to certain things just to take pictures,” sabi ni Heart.

“I really want to do something and continuous¬ly make a change na hindi lang siya para lang artista na nilagay sa ganitong posisyon. I wanna work. So, I’m excited in a sense,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)