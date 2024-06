Chasliey Pepito, Ghenievib Belen kakamada sa Alas Pilipinas Girls

PAGKAKATAON naman ng mga kabataang miyembro ng Alas Pilipinas Under-18 Girls na magpasikat sa pandaigdigang palaro sa pagsasanib-puwersa ng mga pambatong volleyball player sa high school na kinabibilangan nina floor defenders Chasliey Pepito ng University of Santo Tomas at Ghenievib Belen ng National University of Nazareth School.

Nakatakdang sumalang sa dalawang international competitions ang 13-player roster na kinabibilangan ng pamangkin nina UAAP back-to-back Best Libero Bernadett “Detdet” Pepito ng UST Golden Tigresses at nakababatang kapatid ni two-time UAAP champion at MVP Mhicaela “Bella” Belen ng NU Lady Bulldogs.

Kasama rin sa grupo ang mga outside hitters na sina Kimberly Rubin (UST), Denesse Daylisan (NUNS), Akeyla Bartolabac (NUNS), Samarah Gillian Marzan (DLSZ); opposite spikers na sina Jaila Adrao (UST) at Harlyn Serneche (NUNS); at middle blockers na sina Lianne Penuliar (UST), Avril Bron (UST) at Ashley Macalinao (Kings Montessori School)

Unang sasalang ang U-18 girls sa 22nd Princess Cup Southeast Asia U-18 Championship sa darating na Hunyo 8-12 sa Thailand na makakatapat ang limang bansa na kinabibilangan ng host country Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Australia.

Sunod na haharapin ng Alas Pilipinas U-18 ang bigating bakbakan sa 15th Asian Volleyball Confederation (AVC) U-18 Championships simula Hunyo 16-23 sa Thailand na nakapuwesto sa Pool B kasama ang powerhouse na Japan at Iran.

Nais masundan ng Alas Pilipinas U-18 ang matagumpay na nakamit ng Alas Pilipinas women’s national team nang mapagwagian ang kauna-unahang tansong medalya matapos ang 63 taon sa AVC Cup sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum laban sa Australia sa bisa ng straight set sa 25-23, 25-15, 25-7 noong nagdaang buwan.

Mapapabilang naman sina Detdet at Bella sa roster ng Alas Pilipinas squad sa mga susunod na lalahukang kumpetisyon tulad ng FIVB Challenger Cup, isang kuwalipikasyon sa Volleyball Nations League, simula sa Hulyo 4-7 sa Ninoy Aquino Stadium, kasunod ang SEA V.League sa Hulyo o Agosto. (Gerard Arce)