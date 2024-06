Nasa P4 milyon na halaga ng high-grade na marijuana at higit 100 piraso ng vape na may halong cannabis ang nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) sa Port of Clark mula sa California, USA.

Sumailalim ang pakete sa inspeksiyon dahil sa kahina-hinalang x-ray image na nagresulta sa kumpiskasyon nito matapos magpositibo sa chemical laboratory analysis.

Dahil dito’y tiniyak ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na lalo nilang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang pigilan ang pagpupuslit ng mga ilegal na droga sa Pilipinas.

Inisyuhan na rin ng warrant of seizure and detention ang nasabing kontrabando dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization Tariff Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. (Migo Fajatin)