Bagong scam sa online grocery shopping?

Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, ang kaginhawahan ng online grocery shopping ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng marami.

Sa ilang pindot lang, maaaring maihatid na ang mga lingguhang pamamalengke sa pintuan ng bahay, nakakatipid ng oras at pagod. Subalit, ang kaginhawahan na ito ay nagbukas din ng pinto sa mga bago at tusong pamamaraan ng panloloko. Kamakailan lang, lumaganap ang isang nakakaalarma na trend kung saan ang mga mapagsamantalang delivery personnel ay nambibiktima ng mga walang kamalay-malay na mamimili sa pamamagitan ng paghingi ng sobrang bayad. Bagaman maliit lang ang halaga na kasangkot, ito ay nagpapawala ng tiwala sa mga serbisyo ng online shopping.

Ang modus ng scam na ito ay simple ngunit epektibo. Pagkatapos maihatid ang mga groceries, sinasabi ng delivery person sa mamimili na may “kulang na bayad.” Ang halagang hinihingi ay karaniwang maliit lamang. Maraming mamimili, dahil sa pagmamadali o kawalan ng kamalayan sa tunay na bill, ang agad na nagbibigay ng karagdagang pera nang hindi na nag-iisip. Pagkaraan lamang nila natutuklasan, kapag kanilang nirebisa ang resibo o pahayag ng kanilang account, na wala naman talagang kulang na bayad.

Ang tagumpay ng scam na ito ay nakasalalay sa ilang mga sikolohikal na aspekto. Una, ang maliit na halaga ay nagiging dahilan para hindi na maramdaman ng mga tao na sulit ang kanilang oras o pagsisikap upang kuwestiyunin o imbestigahan ang singil. Pangalawa, ang presensya ng delivery person, na kadalasan ay itinuturing na mapagkakatiwalaang kinatawan ng grocery service, ay nagdadagdag ng elemento ng pagmamadali. Maaaring mapahiya ang mga mamimili na tanungin ang delivery person o gusto lamang nilang maiwasan ang komprontasyon. Ito ay lumilikha ng perpektong sitwasyon kung saan ang scam ay maaaring magtagumpay nang halos hindi napapansin.

Ang nakakadismaya sa scam na ito ay ang epekto nito sa tiwala. Ang mga serbisyo ng online grocery shopping ay umaasa sa malaking tiwala sa pagitan ng mga mamimili at mga service provider. Kapag ang tiwalang ito ay nasira, hindi lang mga indibidwal na mamimili ang apektado kundi pati na rin ang reputasyon ng buong serbisyo. Maaaring magdalawang-isip na ang mga mamimili na gumamit ng online shopping platforms dahil sa takot na muling maloko. Ang pagkasira ng tiwala ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa industriya.

Upang labanan ang scam na ito, mahalaga para sa mga mamimili, ang pagiging mapanuri. Laging doblehin ang pag-check ng mga resibo at kumpirmasyon ng order. Kung humihingi ng karagdagang bayad ang isang delivery person, huwag mag-atubiling humingi ng detalyadong paliwanag o beripikahin ang halaga sa customer service department ng grocery service. Mahalaga rin na itala ang mga transaksyon at agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Para sa mga service provider, ang regular na pag-audit at mga mystery shopper programs ay makakatulong upang matukoy at maalis ang mga hindi tapat na gawain. Isa pa, ang malinaw at mabilis na mga channel ng komunikasyon ay dapat handang tumugon.

Mahalaga na tandaan na ang isang matapat na araw ng trabaho ay ang batayan ng isang maayos at patas na lipunan. Sikapin nating lahat na magtrabaho nang tapat at mag-ambag sa isang lipunan kung saan nangingibabaw ang tiwala at integridad.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.