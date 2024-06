BUONG pagmamalaki na inirampa ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista ang bag na gawa ng isang estudyante ng University of the Philippines-Diliman sa Paris, France kamakailan.

Ang bow bag ay gawa ng clothing technology student na si Reese Collins Latonio.

Sa kanyang IG post, nag-shoutout pa si Heart sa lahat ng clothing technology student ng nasabing unibersidad.

“A bag full of LOVE by @mxreeselatonio. Shout out to all the UPD BS Clothing Tech students.

I brought all your gifts with me to Paris,” ani Heart sa litrato niya nang gamitin ang nasabing bag.

Kilala ang aktres sa mundo ng fashion at madalas itong dumalo sa mga fashion show sa Paris.

Karaniwan niyang nirarampa dito ang mga super pricey na bag, sapatos, damit at iba pang accessory na dinisenyo at gawa ng mga kilalang designer.