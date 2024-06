Alessandra de Rossi binulabog showbiz sa mga glam post

Madalang mag-post ng naka-glam si Alessandra de Rossi sa kanyang Instagram. ‘Pag may a-attend-an lang na event minsan for posterity.

Kung tambay ka sa IG niya, knows mo na ang kadalasang laman nun ay ang love na love niyang pamangkin na si Fiore (anak ni Assunta de Rossi-Ledesma) at ang mga kengkoy na ibon niyang sina Puppy at Kitten. O kaya naman ay ang urutan nila ng Mommy Nenita niya.

No-make up look siya most of the time sa mga post niya. Confident lang sa beauty, ganern.

Kaya naman maski kami ay nagulat sa sunod-sunod na glam shots na pinost niya noong hapon ng June 4. Parang for a magazine shoot ang mga yon pero hindi naman niya inilagay. In-assume lang namin.

Sa unang post, she is seen wearing a tailored khaki ensemble. At ang pabiro niyang caption: “When you finally get that promotion.”

Agad na nag-reak ang mga kaibigan niya sa showbiz na naka-appreciate sa kanyang post.

“Anu ba!! Kakainis naman ang ganda o!” ani Yayo Aguila.

“GANDA NAMAN!!!!!” sey din ni Anne Curtis.

“Ganda,” simpleng papuri ni Aiko Melendez.

“Grabeeeeee!” tili naman ni Rochelle Pangilinan.

Biro naman ni Dolly de Leon, “Congrats Madam President!”

“Ganda naman lakas maka international Producer,” puri na may halong pang-aalaskang hirit ng BFF niyang si Empoy Marquez na agad niyang nireplayan ng, “Bwisit ka!”

Ilan pa sa mga nag-react ay sina JM de Guzman, Maxene Magalona, Camille Prats, Iza Calzado, Danica Pingris, Isabel Oli, Diana Menezes, Kuya Kim Atienza, at maraming pang iba.

Black-and-white ensemble naman ang fashion niya sa kanyang second post at medyo seryoso ang kanyang caption: “Mastering the art of looking like you have everything under control.”

“Pati weather, kaya,” sakay na biro ni Jericho Rosales sa kanyang ‘under control’ caption.

“Ay o gandang bata,” sey ni Direk Antoinette Jadaone.

“Wow! PAWER,” pahabol naman ni Jay Gonzaga.

Pero ang classic ay ang reaction ng kanyang Ate Assunta. Ang tila gulat na sabi lang nito ay, “Hooooyyyy….”

Ang pangatlo sa kanyang series of photo posts ay variation ng ikalawa except that the backdrop is pitch black. Nakayuko rin siya dito unlike the first one na kita ang kanyang lovely face. Ang caption niya ay simpleng, “Goggling.”

“Ang GANDA! Pero alam mo naman na yan,” reaksyon ni Chynna Ortaleza.

Ang beaming with pride na hirit naman ng kanyang Mommy Nenita, “Goddess (with three heart emojis).”

Personally, bet na bet din namin ang beauty ni Alex. Pati rin ugali at humor. We prefer na de-glam siya. But we must admit that her series of posts are quite refreshing.