AbanTV – News | Sofitel kinalampag: Sentro mga security nagkainitan

"SOFITEL, BUKAS PARA SA NEGOSYO, SARADO PARA SA KARAPATAN NG MGA MANGGAGAWA." Habang tumatakbo ang oras bago ang pagsasara ng Sofitel Philippine Plaza, ang Sentro ng mga Nagkakaisang at Progresibong Manggagawa (SENTRO) at ang International Union of Food ay nagsagawa ng maikling mobilisasyon sa harap ng hotel. Ang Philippine Plaza Holdings, INC. na may-ari ng establisimiyento ay hindi umano makatarungang nag-terminate sa mahigit isang libong manggagawa dahil sa pagsasara. Nauna nang nagkaroon ng tensiyon sa pagitan ng SENTRO at mga security officer ng Sofitel matapos subukan ng huli na magsagawa ng protesta ang grupo sa labas ng hotel. #Teletabloid #NewsPH #Sofitel

