Kasado na ang badyet para sa paglikha ng higit 5,000 non-teacching positions sa Department of Education (DepEd).

Ito ay matapos aprubahan ni Budget Secretary Amenah “Mina” Pangandaman ang kahilingan ng naturang kagawaran na lumikha ng karagdagang mga position nitong fiscal year 2024.

Ayon kay Pangandaman, ang hakbanging ito ay inaasahang makapagpapagaan sa workload ng mga pampublikong guro sa buong bansa.

Binigyang-diin ni Pangandaman na ang kanyang direktibang ito ay sumasalamin sa committment ng kasalukuyang Marcos administration na tutukan ang kabuuang kapakanan ng mga guro at mag-aaral.

Paliwanang ni Pangandaman, tinutupad lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang campaign promise niya na kanyang hindi pababayaan sektor ng mga kaguruan.

“Our educators already have their plates full. By approving the creation of 5,000 non-teaching positions, we aim to relieve teachers of administrative tasks and allow them to focus on quality instruction. This move will significantly benefit our educators and enhance the country’s education system,” sambit ni Pangandaman.

Isiniwalat ni Pangandaman na ide-deploy ang 5,000 non-teaching positions sa loob ng DepEd, mga Administrative Officer (AO) 2 positions na may salary grade (SG) 11 para sa FY 2024, sa iba’t ibang school division office at mga paaralan sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Regions 1, 2, 3, 4-A, 4-B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 at Caraga.

Dagdag pa ni Pangandaman, ang nararapat na kailangang pondo para sa mga filled positions mula sa nilikhang mga posisyon, ay mang-gagaling sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund sa FY 2024 General Appropriations Act habang ang Retirement at Life Insurance Premium ay babayaran mula sa Automatic Appropriations.

Upang maisakatuparan ang nasabing layunin, binanggit din ni Pangandaman na naglabas na ang DepEd ng DepEd Order No. 002, s. 2024 na nag-uutos ng pag-tanggal ng mga gawaing administratibo mula sa workload ng mga guro, na nagbibigay-daan sa kanila na tumutok at mapakinaba¬ngan ang kanilang oras sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.