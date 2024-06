5 lungsod sa Negros apektado ng asupre, ashfall mula Mt. Kanlaon

PUMALO na sa limang lungsod sa Negros ang apektado ng makapal na ashfall at masangsang na amoy ng asupre mula sa patuloy na pag-aalboroto ng Mt. Kanlaon.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), apektado ng matapang na amoy ng asupre at ashfall ang mga barangay sa Bacolod City, La Carlota City, Bago City, La Castellana at Canlaon City.

Dahil dito ay pinapayuhan ng pamahalaang lokal ang mga residente rito na gumamit ng face mask dahil maaari itong magdulot ng masamang epekto sa kanilang kalusugan.

Samantala, idineklara na rin ang state of calamity sa La Castellana sa Negros Occidental dahil sa masan­sang na amoy ng asupre sa paligid ng 13 barangay dito.

Ayon kay Mayor Rhumyla Nicor Mangilimutan, pinaghahandaan na rin nila ang posibilidad na lumala pa ang sitwasyon sa lungsod dahil maaari pa itong sumabog uli batay sa naunang pattern ng mga pagputok ng bulkan.

May mga ulat na rin aniya sa mga nasirang pananim dahil sa ashfall.

Dagdag ng alkalde, higit 200 pamilya sa kanilang lungsod ang agad na lumikas nang mag-alboroto ang bulkan noong Lunes. ­(Darcie de Galicia)