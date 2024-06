MAY 10 mula sa 24 na aktibong bulkan sa Pilipinas ang binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ito ang inihayag ni Phivolcs Director Dr. Teresita Bacolcol kasunod ng pag-alboroto ng bulkan Kanlaon noong Lunes.

Sinabi ni Bacolcol sa Bagong Pilipinas public briefing na mula sa bi­nabantayan na 10 bulkan, apat ang mayroong alert level at ito ay ang Mayon Volcano, Taal Volcano at Bulusan Volcano na pawang nasa Alert Level 1 at ang Kanlaon na nasa Alert Level­ 2.

“Iyong activity ng bawat bulkan ay independent; one activity will not affect another volcano. We have 24 active volcanoes and we are monitoring ten of these 24 active volcanoes,” ani Bacolcol.

Sinabi ng Phivolcs director na bagamat hindi na nasundan ang pagbuga ng Kanlaon noong Lunes, hindi pa nila ito ibababa sa Alert Level 1 dahil maghihintay pa sila ng hanggang dalawang linggo kung ano ang magiging sitwas­yon ng Kanlaon.

Pinayuhan ni Bacolcol ang mga mamamayang nasa pali­gid ng Kanlaon Volcano na umiwas sa four-kilometer permanent danger zone upang maiwa­san ang panganib sakaling bigla itong mag-alboroto muli gaya ng nangyari noong Lunes dahil posibleng magkaroon ng pagbagsak ng mga bato at landslides.

Samantala, sinabi ni Department of Science and Technology (DOST)-Phivolcs chief researcher specialist Antonia Bornas na posible pang masundan ang pagsabog ng bulkan anumang oras.

Batay aniya ito sa mga datos na naitala sa mga aktibidad ng bulkan tulad ng pamamaga ng bunganga at iba pang ganap sa paligid nito. (Aileen Taliping/ Darcie de Galicia)