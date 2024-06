APRUBADO kay Elon Musk ang mga x-rated na content sa pag-aari niyang social media platform na ‘X.’

Sa isang ulat, inupdate umano ni Musk ang panuntunan ng X tungkol sa adult content nito.

Kumpara sa patakaran ng Facebook at Instagram na binubura agad ang mga X-rated na content, hindi naman ito ipinagbabawal ni Musk at naging maluwag para sa hanay ng mga adult user.

Dahil ubra na ang X-rated content sa X, mas lalo pang pinagtibay ni Musk ang pagpayag na makapag-post ng mga sexual content “as long as it is consensually produced and distributed adult nudity or sexual behavior.”

Makikitang sa guidelines ng X, ang “sexual expression,” visual man o written ay isang “artistic expression.”

Nakadepende naman sa setting ng X account ang panonood ng adult content.

Hindi rin puwede ang X-rated content sa mga bata sa naturang platform. (Vince Pagaduan)