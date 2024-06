Tucupita Marcano posible mapatawan ng lifetime ban

INIIMBESTIGAHAN ng Major League Baseball si San Diego Padres infielder Tucupita Marcano dahil daw sa pamumusta sa baseball.

Kung mapapatunayan, posibleng patawan ng lifetime ban si Marcano.

Base sa mga alegasyong tinitignan ng MLB, pumusta raw si Marcano sa mga laro ng Pittsburgh Pirates habang nasa injured list siya ng team noong nakaraang season, ayon sa ulat ng The Associated Press.

Noong April lang, binagsakan ng NBA ng lifetime ban si Toronto Raptors player Jontay Porter matapos mapatunayan sa imbestigasyon ng liga na nagbigay ito ng confidential information sa sports bettors at pumusta din sa mga laro.

Hindi pa naglalaro si Marcano, 24, sapol nang abutin ng torn right ACL noong July.

Alam na raw ng Padres ang isinasagawang imbestigasyon ng MLB, pero hindi nagkomento ang team habang hindi pa natatapos ang investigative process.

“We are aware of the matter that’s under investigation and are fully cooperating,” statement naman ng Pirates. “We will refrain from further comment at this time.” (Vladi Eduarte)