Terrence Romeo, SMB nag-aalala sa ‘kalawang’

Finals Game 1 Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – SMB vs Meralco

KUNG may isang pinangingilagan si coach Jorge Gallent sa salang ng San Miguel sa PBA Philippine Cup Finals , ‘yun ay ang kalawang ng Beermen.

Uumpisahan nina Terrence Romeo at ng SMB ang title defense laban sa Meralco sa Smart Araneta Coliseum ngayong Miyerkoles.

“I’m just scared that we might be rusty,” ani Gallent sa pre-finals press conference hatid ng Bingo Plus sa Crowne Plaza Manila Galleria. “We’ll see on Wednesday.”

Mayo 24 ay bumalik na sa championship round ang Beermen matapos ang four-game sweep sa Rain or Shine sa semis.

Sa kabila, nasagad sa pitong laro ang Bolts bago sinipa ang Ginebra huli 78-69 noong Mayo 31 sa San Jose, Batangas.

“We’re kind of ojay, kasi ‘yung 11 days na ‘yun (of waiting), we did a lot of scrimmages and a lot of talking about what to do in case Ginebra or Meralco won,” dagdag ni Gallent, misyong ihatid ang San Miguel sa 30th title overall at 10th sa all-Filipino.

Meralco ang dumiskaril sa 11-game sweep sana ng Beermen sa elims. Sa huling laro ng SMB sa classification round ay natisod sa Bolts 95-92 sa Batangas City noong Mayo 4.

Naipagpag na nina Terrence, June Mar Fajardo, CJ Perez, Chris Ross, Marcio Lassiter, Jericho Cruz at Don Trollano ang larong ‘yun.

Handa namang makipagsabayan sina Chris Banchero, Chris Newsome, Cliff Hodge, Raymond Almazan, Bong Quinto at Brandon Bates. (Vladi Eduarte)