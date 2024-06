Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tapyasan ang taripa ng imported na bigas ng hanggang 15% mula sa kasalukuyang ipinapataw na 35%.

Ito ang napagkasunduan sa 17th NEDA board meeting na ipinatawag ng Pangulo sa Malacañang nitong Martes, Hunyo 4.

Sa isang press briefing, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nais ng gobyerno na maging abot-kaya ang presyo ng bigas para sa mga mahihirap na Pilipino.

Kapag naibaba aniya sa 15% ang buwis sa imported na bigas ay babagal ang inflation at bababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan.

Maglalabas aniya si Pangulong Marcos Jr. ng executive order kung gaano karami ang maaaring aangkating bigas ng mga importer at posibleng sa Hulyo o Agosto pa magi¬ging epektibo.

“For rice, one of the most critical components of Filipino households’ consumption baskets, the NEDA Board agreed to reduce the duty rate to 15 percent for both in-quota and out-quota rates from 35 percent until 2028,” wika ni Balisacan.

Binanggit ni Balisacan na inaprubahan din ng Board ang rekomendasyon ng Committee on Tariff and Related Matters na bawasan ang taripa sa ilang kemikal at coal upang mapatatag ang seguridad ng enerhiya at mabawasan ang input costs nito. (Aileen Taliping)