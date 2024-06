Tapat, mahusay

Tuwing ako ay naiimbitang maging guest speaker sa mga pagpupulong at iba pang kaganapan ng mga ahensya ng gobyerno, lagi ko pong pinapahatid ang aking mensahe na gawing ‘viral’ ang good governance.

Ang ‘good governance’ po ay ang tapat at mahusay na pamamahala. Dahil ang mensahe ko po ay tumutukoy sa gobyerno, mas angkop na ang ibig sabihin nito ay ‘tapat at mahusay na paglilingkod.’

Muli ko pong binanggit ang aking mensahe ‘to make good governance viral’ nang ako ay maimbitahan kamakailan na maging guest speaker ng mga kapwa ko Rotarians ng Rotary Club Makati Dasmariñas.

Sa puntong ito, sila naman po bilang mga pribadong mamamayan ang aking hinikayat na tulungan kami sa gobyerno na gawing viral ang tapat at mahusay na paglilingkod.

Magagawa po ito kung aalamin natin ano at paano ba ang trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Kapag alam natin kung ano ba dapat ang papel ng mayor, congressman o punong barangay kapag may problemang dapat lutasin sa ating komunidad, alam din natin kung sino ang dapat lapitan at hingan ng tulong. Sa kabilang banda, alam din po natin kung sino ang opisyal na hindi kumikilos para gampanan ang kanyang tungkulin.

Isa pa pong paraan para makatulong na gawing viral ang good governance ay simple lamang: huwag tayong lumapit sa mga fixer kapag maga-apply ng drivers’ license, passport o iba pang dokumento o serbisyong galing sa gobyerno.

Sa parte naman po ng mga kawani ng gobyerno, ang good governance ay ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan sa mabilis, malinis at maayos na paraan. Dapat ang ramdam ng papasok sa kahit anong tanggapan ng gobyerno ay welcome siya at handang mapakinggan at aksyunan ang kanyang kahilingan o problema.

Nang tanungin po ako ng aking staff sa Kongreso kung ano ba ang isang halimbawa ng good governance, simple lang ang sinabi ko. Magsimula tayo sa security guard sa isang government office na sa halip na harangin ka at tanungin kung ano bang gagawin mo sa pupuntahan mo, hindi ba’t mas magandang ang marinig mo sa kanya ay “Magandang umaga/hapon po, paano ko po kayo matutulungan?”

Mula sa kasalukuyang pagkakilala sa gobyerno bilang kurap, puro pangakong napako at inutil, maari nating mabago ito sa pagtinging maasahan, tapat at mahusay ang ating gobyerno.

Posible po yan kung tayo ay magtutulungan.

Napapag-usapan na rin lang po ang good governance, bago po ako magtapos ay nais kong pasalamatan ang mga taga-2nd District ng Parañaque City sa kanilang patuloy na pagtitiwala at suporta sa inyong lingkod.

Ipinakita po nila ito nang tayo ang naging No. 1 sa mga napiling maging kinatawan sa Kongreso ng 2nd District ng Parañaque sa darating na hahalan sa Mayo.

Ayon sa resulta ng survey ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD), ang inyong lingkod ang napili ng 42 porsyento ng mga botante sa 2nd District kung saan ako po at aking pamilya ay matagal ng naninirahan. Lamang po tayo ng 7 percent sa pumangalawa sa atin.

Muli, maraming salamat po. Ang inyong tiwala ay lalo pong nagbigay inspirasyon sa akin na paigtingin pa ang pagpapatupad ng mga programang maghahatid ng taos-pusong serbisyo at tunay na nadarama ng mga taga-2nd District ng Parañaque.