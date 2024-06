Suspek sa road rage kinasuhan ng murder

SINAMPAHAN na ng kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ng Makati City Prosecutors Office sa Makati Regional Trial Court ang suspek sa pamamaril at pagpatay sa isang family driver sa insidente ng road rage noong Mayo 28 sa EDSA-Ayala tunnel.

Ayon PNP Public Information Office Chief Police Col. Jean Fajardo, nakakita ang prosekusyon ng probable cause upang sampahan ng kasong murder ang suspek na si Gerard Raymund Yu.

Ayon kay Fajardo, nag-positibo sa paraffin test si Yu at nag-match ang basyo ng bala na narekober sa crime scene sa isa sa mga baril na nakuha sa kanya.

Sinabi ni Fajardo na base sa resolusyon ng prosecutor, umano’y hinabol at tinapatan ni Yu na sakay ng itim ng Mercedes ang Toyota Innova na minamaneho ng biktimang si Aniceto Mateo at pinaputukan ito na nagresulta sa agarang pagkamatay nito.

Si Yu, na tumakas pagkatapos ng insidente, ay naaresto rin kinabukasan sa hot pursuit operation ng mga pulis at narekober sa kanya ang itim na Mercedes at baril na umano’y ginamit sa krimen.(Edwin Balasa)