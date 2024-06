Sino raw itong mambabatas ang may lalaking staff na madalas bitbitin ang kanyang boylet sa probinsya kapag may operation ang opisina ng lawmaker?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, madalas daw mamahagi ng ayuda ang mambabatas sa probinsya sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Hindi na raw sumasama ang mam¬babatas sa pamamahagi ng ayuda kundi pinapaubaya na lamang sa kanyang political officer. Kaya naman itong staff, nagagawang maglandi kapag wala ang kanyang boss.

Sinasama raw ng lalaking staff ang kalaguyo nitong boylet sa mga lakad nito sa probinsya. Siyempre sagot ni Popshie ang hotel, pagkain at kaunting panggastos ng kanyang boylet kapalit ng turbo at change oil pagsapit ng gabi.

Kapag magre-report na raw sa kanilang opisina itong staff, aba’y dinodoktor ang liquidation report at sinasabing mahal ang singil sa tinuluyang hotel.

Ang classic nito, itong political officer, may asawa at mga anak na. Kumbaga, chickboy si kolokoy as in puwede sa chicks, puwede rin pahada sa boy.

Pintahan n’yo na. Hindi masyadong kilala ang political officer pero ang amo nitong mambabatas ay may umaalalay kapag bumibiyahe by land.