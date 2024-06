Puro gimik sa graduation!

Nauuso ngayong graduation ang regalo ng mga magulang o kaanak na money garland na isinasabit sa mga lalaking nagtatapos, at money bouquet naman sa mga babae. Pero ang ilang ayudanatics nating kurimaw, hindi natutuwa sa pakulong ito na sa tingin nila eh pasikat lang at insensitive sa iba.

Bago ang mga pasikat sa ilang graduates, pag-usapan muna natin ang isa pa raw pasikat na ginagawa naman ng ilang motorista na paglalagay ng mga marka sa kanilang mga sasakyan na pang-“awtoridad” kahit hindi naman sila uniformed personnel.

Gaya nang nahuling escort ng isang senador na mga tauhan ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na may mga sticker sa motorsiklo na marka ng pagiging pulis.

Walang raw kinalaman ang senador sa mga marka sa motorsiklo ng escort niya, habang paliwanag naman ng tauhan ng MMDA, motorsiklo raw mismo ng MMDA iyon ay ginamit lang niya.

Pero bakit lalagyan ng sticker ang mga motorsiklo ng MMDA na parang nagpapakilalang pulis ang nakasakay at may blinker pa? At kung hindi pa sila nasita ng mga tauhan ng HPG o Highway Patrol Group, hindi “mabibisto” ang tila “pagpapanggap.”

Puna ng ilan nating kurimaw, marami ring kolokoy na motorista na nagkakabit ng kung ano-ano sa kanilang sasakyan na “magpapakita” na “awtoridad” sila. Kabilang na diyan ang mga insignia o marka ng mga law enforcement agency na nakapatong sa mga plaka ng sasakyan.

Ang talamak daw na nakikita sa mga nakapatong sa plaka eh may nakalagay na logo at initial na NBI na para sa “National Bureau of Investigation.” Aba’y ang totoong tauhan ng NBI, malamang na hindi maglalagay ng marka sa sasakyan para makilala siyang taga-NBI.

At kung hindi naman talaga taga-NBI ang gumagamit ng sasakyan, anong dahilan para magpanggap siyang taga-NBI? Maganda rin sigurong maka-sample ng ganitong mga sasakyan ang HPG. Sabi ng ilang kurimaw natin, may nakikita silang mga sasakyan na may ganitong plaka na dumadaan sa Mindanao Avenue at Quirino Highway sa Quezon City.

Sa graduation na tayo, bagaman may kasabihan na wala dapat basagan ng trip, pero may mga kurimaw tayong hindi pabor sa trip ng ilang magulang at kaanak na ibida na may datung sila at kaya nilang sabitan ng money garland o bigyan ng money bouquet ang nagtapos niyang estudyante.

Hirit ng mga kurimaw natin, kung gusto ng mga magulang o kaanak na bigyan ng pera ang nagtapos nilang estudyante, ibinigay nila ang pera sa bahay pero huwag mismo sa graduation ceremony na ipapakita sa ibang estudyante.

Dapat daw isipin na may ibang magulang na ipinapangutang lang ang isusuot na toga ng anak. At hindi rin daw maiiwasan na may ibang estudyante na maghahangad na sana sila rin eh pinagawan ng mga magulang nila ng money garland o money bouquet.

Mabuti raw sana kung ang sinasabitan ng money garland o binibigyan ng money bouquet eh may natanggap na medal sa pagiging honor o special award. Ang kaso waley. Kaya raw siguro idinadaan na lang sa pera.

Dapat mag-ingat din sa pagpo-post sa social media ng mga sinasabitan ng pera ang mga estudyante. Baka in the future na hindi maging maganda ng kapalaran ng bata, eh biglang may mag-post ng luma niyang picture na may pa-money-money garland siya o kapa ng pera pa siya noon.

Tama kaya ang hirit ng ilang netizens na dapat ipagbawal ng DepEd at CHED ang mga money garland, money bouquet at money cape sa graduation ceremony o sa loob ng eskuwelahan? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy n’yo”.