PSC may cash incentives agad para kina Eumir Marcial, 14 pang Olympian

NAKAHUGOT ng maagang suporta ang mga Pilipinong atleta na sasabak sa nalalapit na Paris Olympics matapos na makakuha ng malaking tulong sa anyo ng isang makatas na cash incentive na ibibigay bago pa man magsimula ang kanilang pagsabak sa Summer Games sa France.

Inihatid ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann ang magandang balita sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

“Twenty-three (23) million is only from Senator Risa Hontiveros then Senator Bong Go has a figure already. Mayroon din siyang additional. There’s also additional from other senators direct to the athletes already na pinasa lang sa PSC and I just signed a cheque siguro mga P30 plus millions,” sabi ni Bachmann.

Sinabi ng PSC head sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart/PLDT, MILO at ang 24/7 sports app sa bansang ArenaPlus na ang nasabing halaga ay ipapamahagi bago ang Paris Games na itinakda sa Hulyo 26 hanggang Agosto 9.

Sa ngayon, 15 Filipino athletes na ang qualified, kung saan inaasahan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na humigit-kumulang na apat pa ang sasama sa kampanya para maihatid ang mga medalya para sa Pilipinas.

Noong 2020+1 Tokyo Games, naiuwi ng Pilipinas ang mailap na gintong medalya, ang pinakauna nito sa Olympics, sa kagandahang-loob ni weightlifter Hidilyn Diaz-Naranjo, at dalawang pilak at isang tanso sa pamamagitan ng mga boksingero na sina Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Eumir Marcial.

“We have until June 30 to see sino pa ang mag-qualify,” sabi pa ni Bahmann.

Ang PSC ay naglaan ng P52 milyon para sa Paris Olympics, kabilang ang mga paghahanda, pagsasanay at aktuwal na paglahok. Bahagi rin ng mga gastusin ang para sa airfare, luggage at parade uniforms.

“Nakagastos na kami ng P43 milyon kaya may natitira pa akong P8 hanggang P9 milyon. Kung kulang man I will look,” sabi ni Bachmann.

Ang mga nakapag-book na ng ticket sa Paris Games ay sina pole-vaulter EJ Obiena, gymnasts Carlos Yulo, Aleah Finnegan, Levi Ruivivar at Emma Malabuyo, boxers Aira Villegas, Nesthy Petecio, Hergie Bacyadan, Marcial at Paalam, rower Joanie Delgaco, weightlifters Vanessa Sarno, John Ceniza at Elreen Ando at natatanging fencer na si Sam Catantan.

Sa forum, inihayag din ni Bachmann ang mga plano ng PSC para sa natitirang bahagi ng taon, kabilang ang ground-breaking para sa pitong palapag na dormitoryo ng mga atleta na ilalagay sa loob ng RMSC.

Ang proyekto ay dapat magsimula sa demolisyon ng lumang boxing at pencak silat na mga gusali sa Hulyo at pagkatapos ay ang ground-breaking sa Agosto, at maaaring tumagal ng hindi bababa sa dalawang taon upang matapos. (Lito Oredo)