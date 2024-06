Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. noong Lunes, na ang paglagda sa Kabalikat sa Pagtuturo Act, na nagbibigay ng mas mataas na taunang allowance para sa mga mentor, ay isang pagkilala sa mga sakripisyo ng mga guro sa mga nakaraang taon.

Ayon sa Pangulo, ang bagong inaprubahang batas ay magpapagaan sa ilang personal na pinansiyal na pasanin ng mga guro, na kanilang dina¬dala para sa kapakanan ng mga estudyante at kanilang pagmamahal sa kanilang propesyon.

“Sa loob ng mga dekada, kusang-loob nilang dinadala ang pasanin na kailangang gumastos ng kanilang sariling pera sa mga gamit sa silid-aralan upang tulungan sila sa pagtuturo,” sabi ni Pa¬ngulong Marcos.

“Kailangan nang hindi kapani-paniwalang halaga ng pagmamahal upang isakripisyo ang maliit na mayroon ka para sa kapakanan ng iyong mga mag-aaral sa kabila ng pagkakaroon ng iyong sariling mga pinansiyal na alalaha¬nin,” dagdag niya.

“Sa pagpasa ng batas na ito, pinapagaan namin ang ilang pasanin na dinadala ninyo araw-araw,” ipinunto niya.

Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, pinuri ng Pangulo ang mga guro sa buong pusong pagtanggap sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Nagpasa¬lamat din siya sa House of Representatives at sa Senado sa pagsisikap na maipasa ang batas.

“Kami ay nakinig, kami ay nagtiyaga, at kami ay kumilos,” sabi ni Pangulong Marcos.

“Buong puso nilang tinanggap ito bilang kanilang responsibilidad, bilang bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga guro, bilang bahagi ng kanilang bokasyon,” pahayag pa ng Pangulo.

“So, at this point, I would like to convey my gratitude to our colleagues in the House of Representatives and of the Senate for pursuing this long-overdue increase,” dagdag niya.

Hinimok ng Pangulo ang kanyang mga kapwa manggagawa sa parehong Kapulungan ng Kongreso na patuloy na magtulungan sa paggawa ng mga batas at pagtatayo ng pundasyon para sa Bagong Pilipinas.

“Kaya, sa mga ito, nakikiusap ako sa ating mga kapwa manggagawa sa magkabilang Kapulungan¬ ng Kongreso: Patuloy ta¬yong magtulungan para magkaroon ng pagbabago sa buhay ng ating bayan. Patuloy nating isulat at ipasa ang mga batas na ito batay sa pananaw, hindi sa reaksiyon. Ipagpatuloy ang pagbuo ng mga pundasyon ng isang Bagong Pilipinas – isang bansa kung saan natutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao upang sila ay makapag-focus sa paggawa ng pinakamabuti para sa kanilang sarili, at para sa kanilang mga pamilya, at para sa kanilang mga komunidad, at sa gayon ay para sa kanilang bansa,” pahayag niya.