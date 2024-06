MAGANDANG araw mga kaibigan. Sa biyaya ng Diyos sa ikalawang pagkakataon ngayon taon, nakabiyahe ako papuntang Dallas, Texas.

Ito ay para magturo ng basketball sa mga bata at dumalo sa isang meet and greet na ginanap sa KABAYAN RESTO sa 2305 S Highway unit 225 LEWISVILLE, TEXAS.

At ang laro naman ay ginanap sa FREDERICK P. HERRING Parks and Recreation Center sa 191 Civic Circle, Lewisville, Texas

para sa mga sponsor ng 3-day event at ang pinaka-highlight ng event ay maglaro kalaban ang mga beinte anyos na mga bata (21 years old and above).

Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa mag-asawang ERIC and DES ng OMNISHIELD PRODUCTS of DALLAS, TEXAS, maging kina Joel Añonuevo, Jade and Senen ng PAMANA na tumutulong sa underpriviledge na mga scholar.

Ako ay pansamantalahang nanirahan sa OMNI HOTEL, Las Colinas, Dallas Texas.

Marami tayong nakitang mahuhusay na mga bata na pangkolehiyo sa Maynila, meron din isang pang D2 league at isa din pang-PBA.

Pakakatapos ng Friday, ako ay tutungo naman sa lugar ng HOUSTON para magbigay basketball clinic at maglaro kontra mga bagets ng DALLAS.