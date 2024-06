Pagyao ng dakilang lider binigyang pugay ng PMCC

Sa buhay, nakakatagpo tayo ng mga indibidwal na nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa atin.

Inaantig nila ang ating mga puso, binibigyang inspirasyon, at ginagabayan tayo sa ating espirituwal na paglalakbay.

Ito ang nangyari kay Apostol Arsenio Ferriol, founder at chief executive minister ng Pentecostal Missionary Church of Christ (PMCC) 4th Watch.

Siya ay isang dakilang pastor ng simbahan at ama sa kanyang kongregasyon

Para sa mga miyembro ng PMCC (4th Watch) sa buong mundo, ang Mayo 19, 2024 ay maaaring isa sa mga pinakamalungkot na araw dahil kailangan nilang magpaalam sa isang dakilang lingkod ng Panginoon at ama sa pananampalataya.

Sa isang panayam kay Deputy Executive Minister, Jonathan S. Ferriol, inihayag niya ang mapayapang pagpanaw ng kanyang ama.

“With heavy hearts that we mourn his passing, but also take this opportunity to honor and remember him for the remarkable life he lived,,” pahayag ng Ministro.

Binigyang-diin niya na ang pagsasama-sama ng lahat bilang isang komunidad ng simbahan, maiisip natin ang hindi mabilang na mga alaala at aral na iniwan ng kaniyang ama.

Ang namayapang matandang Ferriol ay hindi lamang isang lider ng relihiyon, kundi isang ama rin sa marami.

Ang kanyang kabaitan, pakikiramay, at hindi natitinag na pananampalataya ay nakaantig sa buhay ng hindi mabilang na mga tao, na naging dahilan upang maging tunay siyang inspirasyon sa ating lahat.