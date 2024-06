Makakatanggap ng P40 milyong tulong pinansiyal ang mga residente na apektado ng pagsabog ng Kanlaon volcano sa Negros Island, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Bukod dito ay mayroong inilaang P4 milyong halaga ng food pack mula sa Disaster Assistance Fund ni Romualdez upang matulungan ang mga residente na naapek¬tuhan ang kabuhayan at trabaho.

Ayon kay Romualdez nakipag-ugnayan na ito sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa pagpapalabas ng P20 mil¬yong halaga ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program (AKAP) at sa Department of Labor and Employment (DOLE) para sa P20 milyong Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/ Displaced Workers (TUPAD).

“These funds will provide much-needed support to affected residents in Negros Oriental and Negros Occidental, ensuring they have the resources to cope with the disruptions caused by the eruption of Kanlaon Volcano,” sabi ni Romualdez.

Sinabi rin ni Romualdez na ang unang distrito ng Negros Oriental na kinakatawan ni Rep. Jocelyn Limkaichong, at ikaapat na distrito ng Negros Occidental na kinakatawan ni Rep. Juliet Marie de Leon Ferrer ay makatatanggap ng tig-P10 milyon mula sa AKAP at TUPAD. (Billy Begas/Eralyn Prado)