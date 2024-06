Nadine Lustre sobrang proud sa award ng BF

Proud girlfriend si Nadine Lustre kay Christophe Bariou, at super flex ito sa kanyang Instagram.

Isa kasi si Christophe sa 35 top young men na pinarangalan bilang ‘Tatler Gen. T Leaders of Tomorrow 2024’.

Ka-join din si Nadine sa mismong event kung saan ipinakilala sa publiko ang mga napiling ‘Leaders of Tomorrow 2024’ sa Shangri-La The Fort nitong Lunes.

May K naman na maging proud ang aktres sa boyfriend niya. Negosyante ito at maraming business. Co-founder si Christophe ng Dehusk Milk, isang plant based na gatas.

May Maison Bukana Resort din siya sa Siargao. At siyempre, ‘yung pinagsosyohan nilang magkasintahan na Maison Bukana Wines.

Bukod sa pagiging mahusay na negosyante, kilala rin si Christophe sa pagiging vegan at animal rights advocate.

Samantala, kahit tapos na ang nasabing event ay panay pa rin flex ni Nadine sa achievement na natanggap ng boyfriend niya. Proud siyang hawak-hawak ang magazine kung saan si Christophe ang nasa cover.

Wala ngang keber si Nadine kahit isipin pa ng tao na siya ang personal assistant ng lalaking pinakamamahal nung gabing iyon.

Winner din ang looks ng aktres sa event, ha. For sure, proud na proud din si Christophe sa kanyang girlfriend.

Bongga! (Ogie Rodriguez)