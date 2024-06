Mga Olympic-bound athlete papatigas sa France, Germany

BIBIYAHE ang Philippine boxing team sa Metz Training Camp sa bansang France kasama ang ibang Filipino na nagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics na susundan ng huling banat na training camp sa Germany upang dumaan sa matinding pagsasanay na tatagal ng isang buwan.

Mauuna munang manatili ng isa hanggang dalawang linggo ang national boxing team sa Metz, France upang samahan ang 10 pang Pinoy na kuwalipikado para sa kabuuan ng Pambansang delegasyon mula sa boxing, gymnastics, weightlifting, rowing, fencing at athletics.

Kabilang sa Paris Olympics sina 2020+1 Tokyo Games silver medalist Carlo Paalam sa men’s 57kgs at Nesthy Petecio sa women’s under-57kgs, at Aira Villegas sa women’s flyweight, women’s under-75kgs middleweight Hergie Bacyadan at Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial sa men’s 80kgs.

Ayon kay Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo, magiging malaking pamamaraan ang pagtungo ng national squad sa Metz training facility upang masimulang makapa ang klima at karagdagang pagkakataon upang magamit rin ang ang mga dekalibreng mga kagamitan sa naturang lugar.

Matapos nito ay tutulak naman ang delegasyon patungong Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland sa Saarbrücken, Germany slsimula Hulyo 4-20 para sa huling paghahanda para sa Paris Olympics. (Gerard Arce)