Maraming mga kontra: James Reid flinex birthday ni Issa Pressman

Kaloka rin ang mga basher na kontra sa relasyong James Reid at Issa Pressman.

Birthday kasi ni Issa ngayong Martes.

Siyempre, hinintay ni James na mag-midnight para batiin ang girlfriend.

Sey ni James, “Happy birthday baby,” with matching cake emoji.

Natuwa naman ang fans ni James na boto kay Issa.

Nakibati rin sila ng happy birthday kay Issa.

Pero ang mga basher, kung ano-ano ang naging kuda sa comment section.

Tsika ng isang obvious na hindi pa rin maka-move on sa relasyong James-Nadine Lustre, “Happy birthday nadine wanna-be.”

May isa namang nagsabi na, “Matik pag baby di magtatagal yan.”

May nagsabi pa ng, “Nadine is the best for you James.”

Pero siyempre, may mga nagtanggol din.

“Nadine & James had ended just like Kathniel… wake up guys! They are also human like us that their relationships had come to an end. Let them be happy with new partners.”

“Some people here are just sick. let james be happy about his girl.”

Naku, sana naman matanggap na ng mga basher na si Issa na ang girlfriend ni James at hayaan na silang lumigaya, ‘noh?!

Happy birthday, Issa!