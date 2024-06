WALANG kupas kaya naman napahanga ang mga netizen sa ganda ng 99-anyons na si Ester del Rosario na sumagala sa Magayon Festival 2024 Grand Santacruzan sa Albay.

Bilib na bilib ang mga netizen kay Lola Ester dahil talaga namang nakipagsabayan ang kanyang ganda sa mga dalagang halos apo na niya sa tuhod.

Bakas pa rin ang ganda at kakaibang dating ni Lola Ester nang siya ay sumagala bilang si Reyna Emperatriz kasabay ng ibang dalagang pinangungunahan ng aktres na si Barbie Imperial bilang Reyna Elena.

Ayon sa mga organizer, kabilang si Lola Ester na taga Sto. Domingo, Albay, sa mga rumampa mula Vel Amor Subdivision hanggang sa Peñaranda Park sa Legazpi City.

May kabuuang 16 na kababaihan ang sumagala sa Magayon Festival 2024 Grand Santacruzan.

Si Lola Ester ay dating beauty queen matapos siyang hirangin na First Princess ng Peñafrancia Festival noong 1947.

Ang nakakahanga pa, isa rin palang World War II veteran si Lola Ester.

Napabilib niya ang mga netizen hindi lang sa kanyang ganda kundi sa kanyang angking lakas lalo pa at isang taon na lang ay 100-anyos na siya.

“Ang ganda po ninyo, Lola Ester. Stay safe and healthy po.”

“Aged beautifully..lumipas man ang panahon.. pero nanatili ang kariktan.”

“She’s still a beauty queen despite her age. Congratulations Lola !”

“Ang ganda mo po lola Ester. Stay healthy po.. God bless you always po.”

“Walang kupas si Lola … ang ganda pa!”

“Still beautiful kahit 99 yrs.old na kita pa rin ang beauty”

“Magayong tunay stay healthy po Lola magayon”

“Still pretty si Lola at the age of 99”