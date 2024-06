Kim Chiu hindi malimot romansa ni Paulo Avelino

Hindi pa rin mawala sa isip, puso ng mga faney ang matindi, nagliliyag, at viral bed scene nina Kim Chiu at Paulo Avelino!

Hanggang ngayon nga ay bukambibig pa rin ang eksenang `yon.

Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Kim na sinubukan nilang i-match ang quality ng famous scene sa original Korean version para hindi ma-disappoint ang mga fan.

“Ganun sa Korean. Syempre, adaptation lang tayo. Ginaya lang namin pero may taste of Pinoy,” sey ni Kim tungkol sa bonggang bed scene nila ni Paulo sa ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

At si Kim mismo, hindi rin niya basta-basta makalimutan ang nagliliyab na love scene na `yon nila ni Paulo.

Ang naturang eksena nga raw ay top 2 sa most intense intimate scenes niya in her entire career. Top one pa rin siyempre ang bed scene nila ni Paulo sa ‘Linlang’.

Bongga ni Paulo, na markado na siya sa buhay ni Kim, dahil sa dalawang matinding bed scene nila, ha!

At siyempre, very thankful naman si Kim dahil inalalayan siya ni Paulo sa bed scene nila, na ang aktor nga raw ang ‘nagdala’ sa mga maiinit na eksenang ‘yon.

“Nagpaalam naman siya in so many ways. May rehearsal naman kami. Hindi namin ni-rehearse ‘yung (kissing). ‘Yung choreography lang, placing ng kamay,” chika pa ng aktres.

At yes, pinagpiyestahan nga ng mga fan ang nakakakilig na chemistry ng KimPau at sinabing natural na natural ang akting nila.

Anyway, marami pang aabangan sa KimPau dahil dadayo naman sila sa Dubai sa June 9 as special guests ng Kalayaan Caravan Tour ng ABS-CBN TFC. Oh, bongga, di ba?

Sure ako na dudumugin sila ng mga Pinoy sa Dubai. (Dondon Sermino)