Kathryn Bernardo panay paganda ng katawan

Hindi pa rin pala tumitigil sa pagpapaganda ng katawan si Kathryn Bernardo kahit marami na ang gandang-ganda at pumupuri sa body niya ngayon!

Bukod sa abs at super curvaceous body, bet din ni Kathryn na magkaroon ng muscles.

It a must nga raw talaga para kay Kath ang pagkakaroon ng super toned body.

Kaya todo workout pa rin siya with her trainer. More lifting nga raw ang ginagawa niya para magkaroon ng muscles.

Sa July 9 na ang finals ng ‘SuperBods’ competition na ang aktres mismo ang mukha ng campaign kaya naman effort kung effort sa pagpapa-sexy ang Asia’s Phenomenal Superstar dahil ayaw naman niyang mapag-iwanan sa ganda ng katawan ng mga candidates, ‘noh?! Siya ang brand ambassador kaya dapat mas bongga ang body niya.

Samantala, tatapusin muna ni Kath ang lahat ng mga events na tinanggap niya at mga campaigns na gagawin pa niya bago simulan ang inaabangang reunion movie nila ni Alden Richards.

And speaking of Alden, nanghihinayang ang KathDen fans dahil hindi nagkasabay sa Bangkok, Thailand ang dalawa for brand endorsement shoot. Nauna kasing mag-Bangkok si Kath noong May 21, samantalang si Alden ay kababalik lang nitong Martes mula rin sa nasabing bansa.

Mas masaya raw sana kung sabay sila, na imposibleng namang mangyari dahil magkaibang brand ang ini-endorse nina Kath, Alden.

Mukhang hindi na makapaghintay pa ang mga faney sa pagsasama ng KathDen. Wish nga nila na mag-start na ang shooting ng ‘Hello, Love, Again’ sa Canada. Excited much ang KathDen fans!