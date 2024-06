Kabog mga sikat na Kapamilya star: BINI may pasabog na lightstick sa June 11

Grabe na talaga ang kasikatan ng BINI ngayon! Na halos lahat yata ng mga Kapamilya star, bet na bet na magkaroon ng photo na kasama sila.

At bongga nga rin ang BINI, na sa bawat paglabas nila sa publiko, parating nagti-trending.

Yes, trending nga ang Nation’s Girl Group kamakailan dahil sa halftime performance nila sa katatapos lang na Star Magic All-Star Games 2024 noong June 2.

Dumagundong nga sa Araneta Coliseum nang kantahin ang viral hit song nilang ‘Pantropiko’, pati na rin ang isa pa nilang song na ‘Karera’, at nag-request pa ang audience ng isa pang kanta.

Sabi nga ng mga tao sa venue, nagmistulang major concert ang halftime performance ng BINI.

At walang duda na sikat na sikat din taIaga ang miyembro nila na si Mikha Lim, na bukod sa sumalang nga sa paglalaro ng volleyball, sangkatutak din talaga ang lumabas na mga photo, video na kasama siya, ha!

Tuwang-tuwa nga ang mga fan dahil pasok din si Mikha sa Mythical Six at nanalo pang best setter. Na siyempre, suportado rin siya ng mga miyembrong sina Jhoanna, Maloi, Colet, Stacy, Gwen, Aiah, Sheena.

Sa video nga na lumabas sa YouTube, makikita mo na nagkakagulo ang mga fan sa tuwing nakikita ang BINI sa LED screen ng Araneta.

At siyempre, inimbitahan na rin ng BINI ang mga fan na pumunta sa kanilang National BINI Day Event, kung saan ise-celebrate ang kanilang 3rd anniversary at ilu-launch ang kanilang official lightstick at merchandise.

Gaganapin ang event sa June 11 sa One Ayala, Makati.

Aabangan din ang kanilang sold out 3-day concert sa New Frontier Theater sa June 28, 29, at 30.

Bongga! (Dondon Sermino)