Joshua Garcia parehong kaibigan sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla

Viral ngayon ang pamimigay ni Joshua Garcia ng fruitcake sa mga taong nasa Manila noong Lunes, June 3.

Hindi nga inaasahan ng mga namamasyal sa Luneta Park at mga student sa University Belt area ang Kapamilya actor kaya hindi nila pinalagpas ang pagkakataon na magpa-picture.

Game naman si Joshua sa mga request ng mga utaw na picture na kasama siya kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito dahil may fruitcake na nga sila eh may picture pa kasama ang aktor.

Samantala, after four years ay muling mapanood sa big screen si Joshua.

Bida siya sa barkada movie na ‘Fruitcake’ na palabas na sa mga sinehan sa June 12 at sa panayam sa kanya ng entertainment correspondent ng ‘TV Patrol’ na si MJ Felipe ay tinanong siya tungkol sa mga kabarkada niyang sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na nauwi sa hiwalayan ang relasyon.

“Kasi pantay-pantay ako sa barkada ko eh, walang lamangan. Buti na lang may respeto lahat. Hindi sila ‘yung matampuhin. Matatanda na rin naman sila and they’ve remained matured,” sey niya.

Dagdag niya pa, “Doon naman din ako pumoposisyon. Ayoko rin naman nang may kagalit, mahirap din eh. Ang liit lang ng industriya namin tapos may kagalit pa, or mag-iiwasan pa kayo.”

‘Yun na!