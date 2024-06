Hard water, nakakalagas ng buhok, tuyot na balat

Ang pagda-dry ng balat, paglalagas ng buhok o kaya naman ay frizzy hair ay maaaring dulot ng iyong shower water!

Kaya naman nauuso ngayon sa TikTok ang mga shower head filters na pino-promote ng influencers tulad nina Jolie at Canopy kung saan ayon nga sa ilang user, nakatulong ito sa paglalagas ng kanyang buhok, at hindi na rin dry ang kanyang balat.

Pero ayon kay Dr. Anna Chacon, dermatologist sa Florida na ang specialization ay medical, surgical at cosmetic dermatology, nakakasira ng scalp at balat ang hard water.

Ang hard water ay naglalaman ng mataas na mineral content at heavy metals tulad ng calcium at magnesium na nag-iiwan ng mga unwanted residue.

Ayon kay Dr. Jeannette Graf, assistant clinical professor ng dermatology sa Mount Sinai School of Medicine, 85% ng mga bahay sa Amerika ay may hard water.

Nangunguna rito ang Indianapolis, Las Vegas, Minneapolis at Phoenix. “This coating and exposure to minerals prevents moisture from penetrating the individual strands and can leave hair looking dull and dry. Post shower, it can even impact the overall look and texture of hair in the long term.”

“Any amount of chlorine in unfiltered water can be enough to strip the skin of its natural oils, thus making it susceptible to sensitivity and irritation. It can cause flakiness, excess dryness and exacerbate symptoms of existing skin conditions, such as eczema,” dagdag pa nito.

Kaya naman malaking tulong ang paglalagay ng showerhead filter na sumasala sa mga impurities at chemical.

Nagsisilbi rin itong alternatibong water softeners at nakakatulong din ito para maging maganda ang iyong balat at tubo ng buhok.

“Changing your filter regularly is important for preventing buildup and making your system last longer and be more effective,” saad naman ni Chacon. (Natalia Antonio)