Gardo Versoza tatakbo para sa mga beki, tibo

Ang daming pumuri kay Gardo Versoza dahil sa pagiging supporter niya sa LGBTQ+ community.

Dahil ‘Pride Month’ nga ngayon, naglabas ng video si Gardo na nagsasayaw siya, nakasuot ng sando na rainbow, at naka-maong shorts na maiksi na halos labas na ang singit, puwet. At siyempre, naka-high heels din siya na kulay pula.

“Happy Pride month cupcakes. See you in the Run Rio Pride 2024,” sabi ni Gardo, na gaganapin nga sa June 22, at kauna-unahan nga raw niya ito na pride run.

Anyway, heto nga ang mensahe sa kanya ng mga faney:

“You are always the gorgeous, graceful dancer in your red high heels.”

“Napakaganda ng legs mo, lalo na kapag naka-heels.”

“Rainbow talaga si Gardo. Salamat sa suporta.”

“Such an awesome ally.”

“Sayaw lang nang sayaw, pangtanggal stress.”

“Sana magkita na tayo cupcake sa Pride run.”

“Kahit ganiyan ginagawa mo, ikaw pa rin ang Machete na bumuhay sa aking puso.”

“Ang husay gumiling ni Gardo.”

“Happy Pride Month idol Gardo.”

“Slayed. Sexy. Ang galing.”

Well, sino-sino pa kaya sa mga aktor natin ngayon ang tatakbo para sa Pride run? Magkakaalaman nga kung sino talaga ang mga ally o supporter ng LGBTQ+, ha!

Abangan!