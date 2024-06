NAGPATUPAD ng puwersahang paglilikas sa mga residente mula sa limang barangay sa Canlaon City kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dito dahil sa epekto ng muling pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon noong Lunes nang gabi.

Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) nasa 1,562 katao o katumbas na 210 pamilya mula sa Negros Occidental ang agad na inilikas matapos ang pagwawala ng bulkan ganap na alas 6:51 nang gabi noong Lunes.

Nauna na ring iniutos ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng tatlong metro mula sa Bulkan.

Nasa 84 barangay mula sa 10 siyudad at munisipalidad sa pagitan ng Negros Oriental at Negros Occidental ang naapektuhan ng pag aalboroto ng bulkan.

Kabilang sa mga nangungunang apektado ng pagputok ng bulkan ang mga barangay ng Pula, Masulog, Linothangan, Malaiba at Lumapao.

Isinailalim din sa Blue Alert ang probinsya matapos ang insidente.

Itinaas na rin sa Alert Level 2 ang bulkan na nangangahulugang maaari pa itong sumabog sa loob ng susunod na mga oras.

Ipinasuspinde rin ni Cardenas ang trabaho sa lahat ng pribado at pampublikong tanggapan at mga sektor kahapon nang umaga.

Samantala, inilagay sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa epekto ng pag-aalboroto ng bulkan.

Isang beses pa lang pumutok ang bulkan pero 43 na ang tumamang volcanic earthquake sa paligid nito habang umabot na sa halos 800 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga nito.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), maaari itong magresulta sa pagragasa ng putik at lahar mula sa bulkan.

Samantala, namahagi ng face mask ang lokal na pamahalaan dahil sa amoy ng abo at usok mula sa bulkan.

Inihahanda na rin ang mga paaralan para magsilbing evacuation center.

“The rivers downstream from the volcano are at risk of flash floods, mudflows, and other hazards due to volcanic ash deposition and potential lahars,” ani Cardenas.

Samantala, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) na umabot na sa kabuuang 64 domestic flight ang kinansela mula sa Iba’t ibang airline dahil sa pag aalboroto ng bulkang Kanlaon.

Pinayuhan ng CAAP ang mga apektadong pasahero na makipag ugnayan sa kanilang airlines bago magtungo sa NAIA upang maiwasan ang anumang abala.(Natalia Antonio/ Carl Santiago/ Migo Fajatin/Otto Osorio)