Kinumpirma ng Department of Health (DOH) nitong Martes na ang COVID-19 subvariant KP.2, kilala rin sa tawag na ‘FLiRT’ variant, ay nakapasok na sa Pilipinas.

Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na ang pinakamaagang sample collection date ng KP.2 sa bansa ay noon pang nakaraang buwan.

“It may be likely that there are earlier KP.2 cases, but because of limited sequencing we have not detected and reported this earlier,” paliwanag ni Domingo.

Ang KP.2 ay masu¬sing mino-monitor ngayon ng World Health Organization (WHO). Ito ay nagmula sa JN.1, isang variant of interest na responsable sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19 ngayong taon.

Nauna nang sinabi ng DOH na hindi nila ire¬rekomenda ang pagpapairal ng travel ban dahil sa FLiRT variant pero inutusan nila ang lahat ng entry point na busisiin ang mga biyahero na nanggaling¬ sa ibang bansa kung saan nakumpirma ang nasabing COVID variant.