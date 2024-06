Fifi Sharma nadagdagan bangis sa volleyball court

MAS lalo pang patataasin ang nais makamtang pangarap ni Alas Pilipinas middle blocker Mereophe “Fifi” Sharma kasunod ng matagumpay na debut sa nagdaang 2024 AVC Challenge Cup matapos makamit ang kauna-unahang medalya sapol noong 1961.

Naipamalas ng Akari Chargers spiker ang kanyang sa pagtala ng 7.6 puntos na average sa limang laro at naging sandalan ng Pilipinas sa mga mahahalagang yugto upang pataubin ang bansang Australia sa bronze-medal game na nagtapos sa iskor na 25-23, 25-15, 25-7.

Nasasabik na inihayag ng 22-anyos na 5-foot-11 middle blocker ang mga darating pang opurtunidad sa kanyang karera lalo pa’t nasa rurok pa ng tagumpay ang bansa dahil sa nakuhang medalya na ginanap sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum.

“Honestly, mas tumaas pa lalo iyung pangarap ko,” saad ng anak ni dating La Salle big man at PBA player na si Carlo Sharma. “Given it’s the highest level, I want to reach more and further in my career. I’m super excited about what’s to come.”

Lubos na binigyan ng halaga ni Sharma ang nakuhang malaking suporta mula sa kanyang mga kakampi at coaches.

“We have good leaders and we have a good coaching staff. Everybody is just so supportive of everything. That’s the main reason why everyone has good spirits coming into every game. We just have a good support system,” pagbibigay diin ni Sharma.

Minsang naging parte ng champion team na La Salle noong nagdaang 85th season ng UAAP si Sharma, na masuwerte umanong napabilang sa makasaysayang koponan na nalampasan ang 63 taong pagkagutom sa medalya sa AVC tourney, at makasama ang pinakamahuhusay na manlalaro ng bansa kabilang si ace playmaker at Denso Airybees setter Julia Morado De Guzman.

“Honestly, I just feel so lucky because we got the bronze medal kasi each and every one of us worked as a team and of course we have a really great setter like Ate Jia. So I’m just really lucky, that’s how I feel, really lucky,” wika ni Sharma, na hindi maipaliwanag ang nadaramang karanasan sa nasabing koponan. “Feels good! As I said, I’m just super lucky to be a part of this team and that everyone just worked super well together.”

Mananatiling parte si Sharma ng 17 players ng Philippine National Volleyball Federation para sa mga darating pang pandaigdigang torneo, kasama sina de Guzman, Cherry Nunag, Dell Palomata, Dawn Macandili-Catindig, Eya Laure, Faith Nisperos, Jennifer Nierva, Sisi Rondina at Vanessa Gandler, gayundin sina collegiate players Angel Canino, Julia Coronel at Thea Gagate ng La Salle, Alyssa Solomon at Bella Belen ng National University at Casiey Dongallo ng University of the East, habang idinagdag rin sina libero Detdet Pepito ng University of Santo Tomas, Gayle Pascual at Zam Nolasco. (Gerard Arce)