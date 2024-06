EJ Obiena bigong maka-podium sa Sweden

BIGO na makapagwagi ng medalya ang Paris Olympic-bound na si Ernest John “EJ” Obiena matapos na tumapos lamang sa pangpitong puwesto sa walong kakumpitensya sa ginanap na 2024 Diamond League sa Bauhaus-Galan tournament sa Stockholm, Sweden.

Nalampasan ni Obiena ang 5.70m bar pagkatapos ng dalawang pagsubok bago nakalasap ng kabiguan matapos itong agad na matanggal sa labanan nang maubos niya ang lahat ng tatlong pagtatangka sa 5.85 meters.

Katatapos lamang magwagi ni Obiena sa kabila ng panibagong pagkakabali ng kanyang pole sa pagtabla para sa pilak sa Oslo Bislett Games sa Norway noong Huwebes, Mayo 30 (Biyernes, Mayo 31, oras sa Maynila).

Ito ang ikalawang kabiguan ni Obiena matapos uang pumangpito sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic kung saan naputol ang isa sa kanyang mga poste sa araw ng kumpetisyon, sa pagbawi sa pag-clear ng 5.72m para sa magkasanib na pangalawa kasama si Emmanouil Karalis ng Greece.

Una nang nakuha ng Filipino pole vault champion ang kanyang ticket sa Paris noong nakaraang taon matapos ang silver finish sa nakaraang Diamond League.

Ang world No.1 na si Mondo Duplantis ay nagpakita ng kahusayan sa kanyang craft matapos tumawid sa 6.00m, habang sina Sam Kendricks, at KC Lightfoot ay nagtagumpay sa silver at bronze finish, na na-clear ang 5.90m at 5.80m, ayon sa pagkakabanggit.

Ito ay isang mahirap na pagtakbo kay Obiena dahil dati niyang sinira ang isa sa kanyang mga poste at nairehistro ang kanyang pinakamababang clearance na may 5.52m sa Ostrava Golden Spike. (Lito Oredo)