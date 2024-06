Dress code sa Palasyo binasag ni Ukranian prexy

Binulaga ni Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ang mga Pinoy sa kanyang maiksing pagbisita sa Pilipinas upang makipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, June 3 sa Malacanang.

Taliwas sa inaasahan, ang Presidente ng Ukraine ay naka-casual na suot lamang nang dumating sa Malacanang, naka-olive green na cargo pants, work boots at itim na polo shirt na may tatak na Ukrainian trident.

Ito ang kanyang signature style kahit saang bansa siya magpunta, malayo sa inaasahang coat and tie, tuxedo o mamahaling suit na karaniwang isinusuot ng mga Presidente, Prime Ministers o mga Hari sa ibang bansa.

Pag-apak nito sa Malacanang suot ang kanyang signature style, binali ni President Zelenskyy ang dress code at mahigpit na protocols na ipinatutupad sa Palasyo.

Kapag mayroong mga mahahalagang aktibidad sa loob ng Malacanang, ang kalimitang dress code ay formal, Filipinana, Barong Tagalog, corporate suit na may katernong balat na sapatos, bawal ang rubber shoes, maong, sleeveles, t -shirt at polo shirts.

Pero ano nga ba ang mensahe ng pananamit ni President Zelenskyy dahil kahit saang bansa magpunta at kahit sinong matataas na tao ang kausap ay cargo pants, working shoes o work boots, polo shirt o kaya ay olive green sweatshirt ang suot nito?

Ayon sa mga analyst , ang fashion statement ng Ukraine president ay sumasagisag sa kanyang liderato bilang Commander-in-Chief at ipinapakita ang kanyang pagiging solid sa kanyang mga sundalo na nagtatanggol at kayang ibuwis ang buhay para maprotektahan at maidepensa ang kanilang bansa.

Sa pamamagitan ng kanyang military style na pagsusuot ng damit ay malinaw na ipinapaalala ni Zelenskyy sa buong mundo ang nagpapatuloy na giyera sa kanyang bansa, at kailangan ang suporta.

Bukod sa mga ganitong pananaw, ang pananamit ni President Zelenskyy ay maituturing na tactical clothing, komportable, madaling kumilos lalo na at madalas itong bumisita umano sa mga hot spots at combat operations sa kanyang bansa.

Kaya kahit sabihing may dress code, hindi ito pasok sa radar ni President Zelenskyy dahil ang susundin nito ay ang kanya pa ring signature style.