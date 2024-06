Dapat imbestigahan na rin ng Ombudsman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglipat nito ng P47.6 bilyong COVID-19 funds ng Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM) noong kasagsagan ng pandemya, ayon kay Sen. Risa Hontiveros.

Iginiit ito ni Hontiveros matapos aminin ni dating Health Secretary Francisco Duque na inutusan lamang siya ng dating presidente na ilipat ang nasabing pondo sa PS-DBM.

“I am not surprised by former Secretary Duque’s revelation,” saad ni Hontiveros sa ginawang pag-amin ni Duque sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Lunes.

“Since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation, especially since it can be proven that he was introduced to Pharmally officials by Michael Yang, his special adviser, in 2017,” dagdag pa niya.

Nauna nang ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong graft laban kay Duque at dating DBM Undersecretary Christopher Lao kaugnay ng naturang paglipat ng pondo.

Napatunayan din ng Ombudsman na guilty sina Duque at Lao sa mga kasong administratibong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service. (Dindo Matining)