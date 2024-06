Dallas Mavericks mahihirapan tapatan si Kristaps Porzingis

LIYAMADI sa mga odds ang Boston Celtics sa Game 1 ng NBA Finals laban sa Dallas Mavericks.

Sa June 7 (araw sa Manila) ang opener sa TD Garden.

Hahabulin nina Jaylen Brown, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Derrick White, Kristaps Porzingis ang record 18th championship banner ng C’s.

Pero at least sa BetMGM Sportsbook ay maraming pumupusta sa Mavericks.

Sinabi ni senior trader Halvor Egeland nitong Lunes na dumarating ang mga pusta kina Luka Doncic, Kyrie Irving at Mavs na mag-uuwi ng ikalawang kampeonato ng Dallas – pagkatapos ng una noong 2011 sa likod nina Dirk Nowitzki at head coach na ngayong si Jason Kidd.

“Pretty much, the public is just believing in the Mavericks,” ani Egeland, via AP.

Isa sa nakikita ng mamumusta para sa Boston sa Game 1 ay ang 64 wins ng C’s sa 82-game regular season. Buong taon silang NBA-best.

Solido sila hanggang sa Eastern Conference playoffs.

Isa pang factor sa mataas na hamig sa opener ay ang posibilidad na magkapaglaro na si 7-foot center Kristaps Porzingis na ginarahe ng strained left calf sapol noong Game 4 ng first round.

Bukod sa size, epektibong 3-point shooter si Porzingis kaya pihadong mahihirapan sa matchup sina Daniel Gafford at Dereck Lively II. (Vladi Eduarte)