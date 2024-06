Lumobo ang bilang ng mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea (WPS), ayon sa Philippine Navy nitong Martes.

Sa nakalap na datos ng Philippine Navy, umaabot na sa 11 warship ng People’s Liberation Army-Navy (PLAN) ang namataan mula Mayo 28 hanggang Hunyo 3 sa loob ng kanlurang bahagi ng WPS.

Ang bilang na ito ay doble kumpara sa 5 PLAN warship na naispatan mula Mayo 21 hanggang Mayo 27.

Sa 11 warship, 6 na barko ng PLAN ang umaaligid sa Escoda (Sabina) Shoal.

Kinondena rin ng PN ang isinagawang PLAN exercise malapit sa Sabina Shoal nitong weekend.

Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, pinakilos ng PLAN ang kanilang hovercraft at aircraft kasabay ng pagmamaniobra sa Sabina Shoal noong Linggo at Lunes.

“First and foremost, they have no right to be within our EEZ,” diin ni Trinidad sa isang press conference.

“The conduct of an exercise (within another country’s EEZ) is unauthorized under Unclos, it is not allowed,” dugtong pa niya patungkol sa United Nations Convention on the Law of the Sea.

Kasabay nito, kinastigo rin ng opisyal ang China Coast Guard dahil sa ginawang pang-aagaw nila at pagtapon sa dagat ng suplay na pagkain para sa mga sundalo sa BRP Sierra¬ Madre sa Ayungin Shoal.

“They lack common sense,” diin ni Trinidad. “We could not airdrop construction materials.”

Binabaligtad umano ng China ang pangyayari dahil ipinapakita¬ sa kanilang mga kababayan na nanutok ng baril ang ating mga sundalo pero hindi pinakita at binalita na nag-tresspassing sila sa teritoryo ng Pilipinas at nang-agaw ng pagkain ng mga sundalo.