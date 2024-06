Abuan River sa Ilagan, patok na tourist destination!

Tuklasin ang ganda ng City of Ilagan sa Isabela.

Bukod sa pagiging ‘Corn Capital of the Philippines’, kilala ang lungsod sa magagandang tanawin, masarap na pagkain, kakanin at mayamang kultura.

Muli akong nakapasyal sa ­Ilagan para sa Mammangi Festival 2024 at gaya ng dati, hindi nawawala ang excitement sa tuwing pupunta ako dahil sa mga memorable experience dito sa nakalipas na taon.

May bagong pasyalan sa ­lungsod na ngayon ko lang napuntahan. At ito ang Abuan River sa Bintacan V­illage, Barangay Kabisera na ­dinarayong tourist d­estination ngayon.

Nakapag Abuan River na ba ang lahat? Ang ganda at ang linaw ng tubig kaya paboritong dayuhin ng mga turista, lokal man o dayuhan. Isinailalim sa rehabilitasyon ang Abuan River Adventure and Eco Park na nasa eastern part ng Ilagan noong ­Enero 2024 at bunuksan nitong ­nakaraang buwan.

Inayos at nilinis ang b­ahaging ito ng ilog at mas pinaganda para mas mag-enjoy ng lahat na bahagi ng vision na liveable city of Ilagan sa 2030 na itinataguyod ni Mayor Josemarie Diaz at ng buong LGU ng lungsod.

Paboritong dayuhin ang ilog ang para mag-picnic, whitewater rafting (sinasabing susunod na whitewater destination sa bansa), rappelling, waterfalls trekking, hiking, scaling cliffs and falls, swimming, rafting, kayaking at ibang water activities. Ang daming pwedeng gawin, san ka pa?

Bagay na bagay ang crystal ­kayak sa blue waters ng Abuan River na ­mala-Boracay!

Ang Abuan River ay matatagpuan sa paanan Sierra Madre Natural Park na isang protected rainforest area at dumadaloy sa ilog ng Ilagan patungo sa Cagayan River.

Ayon sa BFAR may mga endangered lobed river mullet na kilala sa tawag na ludong sa ilog na endemic sa Cagayan Valley. Namumuhay din sa Sierra Madre Natural Park ang ating Philippine hawks, eagle at crocodile.

Ang ganda at linaw ng tubig sa 65 kilometrong haba ng ikog na may karagdagang amenities gaya ng patok na ATV adventure. Nagsagawa ng dredging, riprapping sa tabing-ilog upang mas lalo pa itong mapaganda at ready na rin sakaling may malakas na bagyo at baha.

Naglagay na rin ng mga ­palikuran, basurahan at karag­dagang cottages na mas matibay habang dinagdagan ang mga life-guard na magbabantay sa l­ugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga bibisita. Sa nga­yon, ang mamamahala sa Abuan R­iver ay ang City Tourism ­Office ng Local Government Unit ng City of Ilagan. Dati itong hawak ng barangay kaya’t napabayaan dahil na rin sa dagsa ng mga tao.

Binansagang cleanest river sa C­agayan Valley ng Department of ­Interior and Local Government.

Sa unang tingin parang tubig sa swimming pool dahil sa sobrang linaw ng tubig at malinis.

Ito na yata ang pinakamalinaw na ilog sa buong Isabela kundi man sa buong Pilipinas na nakita ko.

Mistulang white beach dahil ­halos puti ang pinaka-pangpang nito. Kita ang mga bato sa ilalim sa sobrang linis at linaw ng tubig. Lalong ­nakadagdag sa ganda ng lugar ang mga rock ­formation sa paligid ng ilog.

Sa kabila ng nagaganap na ­illegal logging operation at ­charcoal production na nakasira sa kagubatan ng Sierra Madre sa nakalipas na maraming taon, ­napanatili ng ilog ang pagdaloy ng malinis na tubig.

Unti-unti nang nkakilala ang Abuan River dahil sa nakakamangha nitong ganda. Ang sarap maligo sa malamig na spring water. Presko sa katawan kaya nagbabad kami ng mga kasama kong taga-media at bloggers ng ilang oras sa gitna ng mainit na sikat ng araw.

Sulitin na natin ang ganitong ­moment na relaxing at mala-paraiso!