Nagbanta si dating Senate President Juan Miguel Zubiri na kakasuhan niya ng cyber libel ang mga taong nagpapakalat ng black propaganda at fake news laban sa kanya.

Sabi ni Zubiri, ang mga lu¬mabas na black propaganda ay nakapaloob sa maraming videos na nagkakalat ng malisyosong tsismis na ipinost sa social media at na-timing sa kanyang pagbibitiw bilang lider ng Senado.

“It’s an obvious attempt to discredit my leadership and taint my name. And they’re funneling huge amounts of money into this campaign – from production to promotion,” ani Zubiri.

“So to whoever’s sprea¬ding these lies to make it look like I’m pocketing government mone¬y to buy mansions and jets, these are totally false. I hope they’re ready because I will be filing cases and will not stop until justice prevails,” dagdag niya.

Sa mga naglabasang fake news video sa social media, mayroon daw umanong bahay si Zubiri sa Forbes Park, kasama ang private airplanes, jets at helicopters, na galing diumano sa katiwalian.

“Walang katotohanan ‘yan,” deklarasyon ni Zubiri.

Inamin naman ni Zubiri na humihiram siya ng private jet kapag hapit ang schedule noong siya pa ang Senate president. Mayroon din umano siyang resort sa Camiguin pero dineklara niya ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN)

“This is not a private hideaway, and you can find the pro¬perty in my SALN,” aniya. (Dindo Matining)