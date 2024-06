Vice humingi ng tawad, nagkamali sa ‘nakaw na halik’

Umamin sa pagkakamali si Vice Ganda sa X (Twitter) account. Ito nga `yung tila nahusgahan niya ang male participant sa isang segment nila sa noontime show nila.

“Sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sa akin at isa ibang andun eh na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I though na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy!” sabi ni Vice.

Anyway, nagsimula nga ang chika dahil sa segment nilang ‘EXpecially For You’ na kung saan ay may eksena na tila tinangkang nakawan ng halik ng lalaki si babae.

At umalma nga si Vice, pati na ang iba pang host ng show.

‘Uy, hindi puwede `yon. That’s bad! You don’t do that!

“You ask for permission. Alam mo ba na puwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don’t do that!

“Hindi ka puwedeng nagnanakaw ng halik!” sabi ni Vice.

At dahil nagsalita na nga ang babaeng participant, na sinabi nga niya na hindi sinadya na nakawan siya ng halik.

“To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nakaw na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga, since emotional ako noon sa segment.

“Pero in fairness kay Meme Vice, ramdam mo talaga ang concern niya sa mga ganung bagay. Pero gusto ko lang talaga linawin na wala talagang nakaw na halik na nangyari.

“Gusto lang talaga niya akong i-comfort. Dahil lang sa posisyon na nakatayo siya, at nakaupo ako, na-misinterpret lang po siguro talaga.

“Kaya ayun, pasensiya na rin po, lalo na kay Axel (name ng boylet). Sana maging okey ka. Pasensiya ka na kung nangyari ang ganito,” pahayag ni girl, na Christine ang name.

Anyway, mababasa ang reaksyon ng mga netizen na sana ay mag-sorry si Vice sa mismong show nila. Pero marami rin ang nakaunawa sa reaksyon ni Vice, na agad-agad ay nagsalita.

Pero next time nga raw, mas maging maingat sa mga sasabihin, lalo na at marami ang nakakapanood.

Well…