KINUMPIRMA ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magbubukas sila ng kanilang embahada sa Pilipinas.

Ibinunyag ito ng commander-in-chief ng Ukraine sa kanyang bilateral meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginanap sa Malacañang nitong Lunes nang umaga.

“And I am also very happy that this year we will open our embassy in Manila, that’s a very good decision,” ani Zelensky.

Noong Pebrero noong nakaraang taon, nag-usap sa telepono ang dalawang lider tungkol sa pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Ukraine.

Sinabi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na makakaasa ang Ukraine ng patuloy na tulong mula sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagsubok na kinakaharap ng kanilang gobyerno at mamamayan mula sa pananakop ng Russia.

“We would very much like to continue to help, in any way that the Philippines can through the multilateral and United Nations and even through other agencies such as the EU, such as the UN,” anang Pangulo.

Nagkasundo ang dalawang lider na mas paiigtingin pa ang 32 taong diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Ukraine sa pamamagitan ng pagbubukas ng embahada sa bansa. (Carl Santiago)